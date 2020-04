Elektrisk SUV med rækkevidde på over 1.100 km!?! SIG HEJ til Triton Model H

Triton er en ordentlig basse!

En hidtil ukendt spiller på elbilsmarkedet gør nu sin entre. Det New Jersey-baseret energiselskab, Triton Solar, præsenterer nu en 8-sæders SUV kaldet Triton Model H med fænomenale specifikationer.

Triton fortæller, at de udstyrer Model H med nogle kæmpestore batterier på 200 kWh, der gør det muligt for SUV’en at køre 1.126 km (700 miles) på én opladning! Vi er ikke helt overbeviste om, at den store SUV reelt kan køre over 1.100 km på én opladning, men det massive batteri giver den helt klart en fornuftig rækkevidde.