Tre spøjse biler, du kan køre sommeren i møde med!

Lotus Elise er for bilentusiaster, hvad en dyr køkkenkniv er for en kok. Brug den rigtigt, og du har en skarp og præcis 'partner in crime'. Brug den forkert, og du har et potentielt livsfarligt våben, du ikke kan styre. Med targakonfigurationen kan du også udforske en helt anden ende af køreglædespektret.

Dette eksemplar er fra 1999 og er således en del af første generation af Lotus Elise. Siden dengang har den kun påført 48.000 km på den Rover K-motor med VVC, der ligger bag de to sæder, der stort set optager hele bilens bagage- og passagerkapacitet.