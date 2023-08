Tre knaldfede dieselbiler, som du stadig må køre med i storbyerne

Er en hatchback lige klejn nok til dig, så er en C-klasse stationcar et godt bud på en dieselbil, der tilbyder meget værdi for pengene.

Der er rigtig mange C220d på markedet, og det kommer køber til fordel. Der er nemlig god mulighed for at score sig en komfortabel familievogn med lækkert udstyr til fordelagtige priser.

Denne C220d fra 2016 koster 213.900 kr., har en lang udstyrsliste og Mercedes' 2,2-liters dieselmotor, som er kendt for holdbarhed og et pænt forbrug. Der er ikke grund til bekymring over bilens alder eller tilbagelagte kilometer, for den er serviceret konvekvent hver 25.000 km.

Den kører 22,7 km/l, har en topfart på 229 km/t og med udstyr som adaptiv fartpilot, automatgearkasse, klimaanlæg og elektriske sæder er C220d som lavet til pendling på motorvejen.

Mercedes C 220d 2,2 st.car, årg. 2016, 219.000 km, pris 213.900 kr.

