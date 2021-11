Tre bilgiganter vil redde forbrændingsmotoren

Toyota og Subaru kører på biobrændsel

Toyota og Subaru udvikler hver en Toytota GR86/Subaru BRZ-baseret racerbil, der skal kæmpe i den japanske Super Taikyuu (udholdenhed, red.) Series, der afvikles næste år.

De to biler kommer til at køre på et syntetisk brændstof, der skal være CO2-neutralt.