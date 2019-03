Transportministeren åbnede kæmpe transportmesse i Herning

Hele den danske transportbranche er samlet I Herning til Transport 2019, der blev åbnet torsdag af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

"I Danmark har vi gennem årtier været kendt for at sætte nye standarder med vores indsats for klima og miljø. Det er regeringens ambition, at vi også i fremtiden skal være i front og præge udviklingen i Europa og globalt," sagde Ole Birk Olesen, som også italesatte, at fremtidens grønne biler, busser og lastbiler får brug for god infrastruktur, da han introducerede Investeringsplan 2030.

Regeringens plan for 2021-30

"Investeringsplan 2030 er en langsigtet, sammenhængende og fuldt finansieret plan for fremtidens infrastruktur i perioden 2021-2030. Vi vil udbygge de centrale motorvejsstrækninger, og samtidig vil det også i de kommende år være vigtigt at sikre den nødvendige opkobling af hele landet til "Det Store H" og de øvrige større motorveje," sagde ministeren, inden han klippede snoren over og officielt erklærede Transport 2019 for åben.

En af de første opgaver for ministeren var at overrække trofæet til Årets Varebil i Danmark 2019.