Sådan! Ny Toyota Supra er tro mod konceptet og får 6 cylindre med baghjulstræk

Toyota bliver ved med at trække spændingen, og viser den ene tildækkede Supra efter den anden – og nu gør de det igen Men denne gang er det gadebilen af Toyota Supra, der får sin internationale debut ved den britiske bilfestival, Goodwood Festival of Speed.

Udviklingsmodellen vil komme i aktion på den kuperede bane under den berømte motorfest. Toyota Supra prototypen vil blive kørt på den bakkede bane af de to personer, der er ansvarlige for udviklingen, chefingeniør Tetsuya Tada og mesterkøreren Herwig Daenens.

Selve afsløringen af, at Toyota Supra vender tilbage, foregik ved den internationale biludstilling i Geneve i Schweiz i marts. Nu kan Toyota bekræfte, at den nye sportsmodel vil være tro mod sine forfædrer, og bliver fuldblods sportsvogn gennem en seks-cylindret frontmotor og baghjulstræk.