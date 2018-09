Toyota-priser falder op mod 20.000 kr.

0,95 procent i rente

Har du brug for at finansiere din nye hybridbil er der mulighed for at finansiere til en lav rente gennem Toyota Finans, som i forvejen er kåret til Danmarks billigste af Forbrugerrådets magasin TÆNK Penge fire gange i træk.

Den såkaldte variable hybridrente på 0,95 procent gælder som de andre tilbud indtil 30. september eller til lageret med hybridmodeller slipper op.