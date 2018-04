Toyota er sent ude - men nu er den her

Hvornår lanceres den?

Toyota er klar til at levere bilen fra maj, og da Danmark er kommet på Prius PHV-vognen længe efter, at resten af Europa har fået bilen, bliver der ikke umiddelbart leveringsproblemer.

Vi synes...

Kia Niro, som teknisk set er en søstermodel til Hyundai Ioniq opladningshybrid, løb med nyhedssalget i 2017, om end det var et lille salg, så måske Prius PHV stadig kan fange noget af den stigende interesse for opladningshybrider. Men det er aldrig en fordel, at komme efter konkurrenterne med en dyrere bil.

Teknisk set har Prius PHV dog noget at byde på, el-rækkevidden er en smule længere, end konkurrenternes, og så ser den bedre og mere civil ud, end den konventionelle Prius.

