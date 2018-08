Toyota Corolla vender tilbage til Danmark

Bygges på fælles platform

I dag bliver Auris hatchback, Auris Touring Sports og Corolla Sedan bygget på tre forskellige platforme. Men når den helt nye generation af Corolla triller ud på vejene til næste år, sker det altså under det samme modelnavn for de tre modelvarianter og på en ny fælles platform baseret på Toyotas TNGA-filosofi, der handler om at bygge endnu bedre biler på både smartere og mere økonomisk vis.

Det betyder blandt andet at den nye Corolla får et lavere tyngdepunkt og deraf følgende forbedrede køreegenskaber. Samtidig får den nye Corolla et skarpere design, og det er nu muligt at vælge mellem to forskellige hybridmotorer i form af en 1,8-liters med 122 hestekræfter eller en 2.0-liters med hele 180 hestekræfter. Begge motorer rummer den nyeste hybridteknologi, der blandt andet er kendt fra Toyota Prius og Toyota C-HR Hybrid, og som gør det muligt at køre på ren el over kortere afstande ved hastigheder helt op til 110 km/t.

”Der er ikke noget bedre tidspunkt at genintroducere Corolla-navnet for vores hatchback og stationcar end ved introduktionen af den helt nye generation til næste år. Navnet er legendarisk, og vores nye produkt skarpere end nogensinde før. Vi har således store forventninger,” siger pressechef Anders Tystrup hos Toyota Danmark.

Stationcar-udgaven af den nye Corolla med navnet Corolla Touring Sports får verdenspremiere i starten af oktober ved Paris Motor Show. Her vil den stå side om side med hatchback-udgaven – begge som hybrid. Danske priser er endnu ikke offentliggjort.