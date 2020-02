"Jesper hvem?" Mød Top Gear-værten, der er tidligere racerkører

Vi møder Jesper Calrsen til pressevisningen af Top Gear Danmark, og vi stiller ham nogle spørgsmål, så han kan forklare, hvordan har er gået ind til rollen som Top Gear-vært.

For mange seere er du den ukendte i selskabet. Hvordan er du gået ind til opgaven som tv-vært?

"Det var faktisk helt simpelt. Da jeg blev spurgte, sagde jeg ja, og så tænkte jeg egentlig bare på mig selv, og om jeg havde det sjovt. Selvfølgelig tager folk stilling til programmet på alle tænkelige måder, men det er i udgangspunktet uvedkommende for mig. Det vigtigste for mig er, at jeg har haft det sjovt og er kommet godt ud af det med Dar og Felix."

Hvilke biltyper tiltaler dig mest?

"Jeg kan bedst lide biler, der har noget motor. Jeg skal kunne mærke motoren, og er samme årsag er jeg ikke konverteret til elbil. Sådan en bil vi sidder i nu (Porsche GT3 RS, red.), det er lige mig. Jeg elsker Porsche, for her er noget du kan bruge til hverdag, til fest og på banen, og bilerne involverer dig, så du mærker, du kører bil."

Har Top Gear givet dig nogle unikke køreoplevelser?

"Bestemt. Jeg havde nok godt kunne køre de medvirkende biler alligevel, men programmet har givet mig mulighed for at prøve bilerne i særlige sammenhænge. På et tidspunkt kører vi 3 UTV’er (minder om en ATV, red.) rundt i centrum af København, og det er blot én af de ting, man ellers aldrig ville få lov til."