BBC-programmet Top Gear er blevet vist i sæson 29 i dette halvår med seværdige øjeblikke. Dette er bare ikke et af dem.

De tre værter Chris Harris, Freddie Flintoff og Paddy McGuinness er på vej til en lufthavn i det smukke Yorkshire Dales. Sidstnævnte, Paddy McGuinness, undervurderer et sving på våd asfalt og det resulterer i en ulykke, som man kan se i videoen. Inden du ser den skal det siges, at han er okay efter ulykken: