Top Gear-vært: "Danmark begrænser, når du skal skaffe tilladelser"

Offentligheden ved, at I fik en politianmeldelse for kørsel ved Rubjerg Knude. Men hvilke andre dele af Danmark kommer vi til at se?

"Nu har vi lige vist nogle optagelser, hvor vi kører rundt i Nordjylland, men vi kommer dog ikke til at se optagelserne fra Rubjerg Knude, for det kom der simpelthen for meget ballade ud af. Jeg ville ønske at tilladelserne havde været i orden, så vi kunne have haft optagelserne med. Men Danmark er faktisk et svært land at lave Top Gear i, for det er svært at skaffe de nødvendige tilladelser, og det sætter begrænsninger. Seerne kommer faktisk til at se mere af Sverige og Norge gennem sæson 1. Men vi kører også ved forskellige danske lokationer."

Hvilken biltype tiltaler dig mest?

"Jeg er som udgangspunkt bare bilnørd, og mit mål i livet er at køre så mange biler, jeg overhovedet kan, og det her program bringer mig naturligvis tættere på det mål. For mig afhænger det af konteksten. På en racerbane vil jeg gerne køre noget, der passer dertil, og hvis vi skal køre terrænkørsel, så tager jeg gerne en Mercedes Geländewagen. Hvis jeg skal på tur med min familie, så vil jeg bare gerne have en praktisk familiebil.

Hvad har været din mest grænseoverskridende køreoplevelse i Top Gear?

"Vi kører på et tidspunkt i en meget seriøs rallybil i en svensk skov. Der bliver jeg instrueret i, at jeg skal smække speederen i bund over et hop - og jeg skal blive ved, selv når jeg er i luften. Det var meget grænseoverskridende, for når du flyver gennem luften, virker det helt naturstridigt at blive ved med at give gas. Din umiddelbare reaktion vil være, at slippe speederen, men gør du det, så går det helt galt, når du så lander."