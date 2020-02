Pilot, skuespiller og nu Top Gear-vært: Vi møder Dar Salim

Hvordan skal seerne gå ind til det her program?

"De skal lave nogle popcorn, slå fødderne op og tage med på vores roadtrip. Mere er det ikke. Seerne kender naturligvis Top Gear, men de skal lægge Jerery Clarkson og alt det andet bag sig, for det her er noget nyt."

Vi er vant til at se dig formidle følelser og handlinger på det store lærred. Hvordan er det pludselig at skulle være vært på et bilprogram?





"Det er et rigtigt godt spørgsmål, for i rollen som vært har jeg kunnet bruge mine kompetencer fra skuespillerfaget. Når du er vært, handler det om at tage arbejdet alvorligt - og samtidig være bevidst om, at det er for sjov. Det er et paradoks, der også gør sig gældende i skuespillerfaget. Tager du det for seriøst, så bliver programmet for tungt, men hav respekt for arbejdet med bilerne. For har du ikke det, så kan det ende helt galt. Jeg har også kunnet bruge mine evner inden for improvisation, når jeg har skullet gribe de bolde, mine medværter smider op i luften."

Har du modtaget køreteknisk undervisning i forbindelse med programmet?

"Min medvært Jesper Carlsen er jo racerkører, og jeg har haft nogle runder på Jyllandsringen sammen med ham. Men jeg har ikke modtaget decideret køretekisk undervisning, selvom det kunne have været fedt. Omvendt, så er der jo respekt for bilerne, så jeg sætter mig ikke bare ind i en Aston Martin og kører på bane for rullende kameraer. Jeg forbereder mig, fornemmer bilens grænser osv. Først herefter begynder vi at filme."