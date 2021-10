5: Tesla Model X

Vi bevæger os hastigt tilbage til de øvre prislag, for næste på listen er endnu en Tesla. Her er det Model X Plaid, der er kommet på banen, og prisen på den er heller ikke for tøsedrenge. Den lyder nemlig på 1.151.412,- men du får også så mange hestekræfter, at du næsten kan dele ud af dem. 1.020 hk lige som i Model S og du ender med at have betalt 1.129,- for hver af dem.

På udkig efter en brugt Tesla Model X? Så se lige her!