TOP 10: Her er de mest søgte superbiler på Instagram

Den britiske prisportal Compare The Market har fundet de mest søgte superbiler på Instagram. Lamborghinis flagskib topper listen, og man må sige, at mærkets mangeårige strategi med at bygge vilde og drabelige superbiler virker: Lamborghini har hele tre biler på top 10-listen.

På 2.-pladsen finder vi Audi's superbil R8, mens den første Ferrari er 458 på 4.-pladsen.

Listen er skabt ved at tage de to mest populære hashtags for hver bil og udregne antal søgninger i april 2020.