Tjek hvilken Hollywood-kendis, som cruiser rundt i den danske golfbil

I Danmark bygger vi også biler. I Præstø står den på superbiler i Zenvo's fabrikshaller, og i Viborg bliver der også spyttet køretøjer ud. Her ligger Garia-fabrikken nemlig, og de producerer, hvis du spørger dem selv, verdens lækreste golfbil – og vi tror dem gerne.

Det har verdens helt store kendisser også fundet ud af, så når der skal cruises med go' stil på golfbanen, er der ingen tvivl om, hvad de vælger. Senest har reality-stjernen Kim Kardashian postet et billede, hvor hun er ude at køre med to veninder. Nu er det ikke fordi, vi går så meget op i, hvad "The Kardashians" render rundt og laver, men det er jo sommerferie, og lidt kendissladder skader jo aldrig. Billedet virker slet ikke opstillet (host! Not...), og det ligner da også, at de lige er sprunget ud af sengen og ned i deres badetøfler. Ok, de har måske lige brugt fem minutter foran spejlet med lidt makeup – eller et par timer. Anywho, de kører rundt i en dansk bil, og det er fedt!

(Og før du giver hende et like mere i hendes enorme Instagram-maskine, så husk lige at følge Bil Magasinet eller nogle af redaktionens medlemmer på Instagram lige hér: Anders Richter, Mathias Brandt, Søren Juul, Frederik T. Frey og Mikkel Thomsager. Vi ka' da også noget på "de der sociale medier", selv om vi ikke ligefrem står i en bikini på en golfvogn. Hmmmm, Kim har måske fat i noget.)