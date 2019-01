Tip: Kom og se den store Årets Bil-udstilling i Hvidovre

En af idémændene bag udstillingen, museumschef Brian Wiborg fra Viborg Museum, er især glad for, at første del i Viborg har trukket mange gæster til, der normalt ikke kommer på museum.

Hvad vil I med Årets Bil-udstillingen?

“Formålet med Årets Bil 1969-2019 er at fortælle et stykke danmarks­historie set gennem 52 hverdagsbilers optik. Bilerne, der alle er kåret som Årets Bil siden 1969, rummer hver især en spændende historie, men set i en større sammenhæng er de et utrolig interessant spejl af fem årtiers voldsomme samfundsforandringer," siger Brian Wiborg.

19.000 gæster i Viborg

Hvordan er det gået med første halvdel i Viborg?

“Vi havde ca. 19.000 gæster i udstillingen i Viborg på blot 12 uger. Det er et tal, vi er meget glade for. Vi vidste ikke på forhånd, om det kunne lade sig gøre at få museumsgæster til at bevæge sig ud i en lagerhal i et industrikvarter i en midtjysk købstad for at se på helt almindelige hverdagsbiler. Men det kunne det, og vores spørgeskemaundersøgelser viser endda, at gæsterne var meget tilfredse med oplevelsen.”



Hvorfor var det så svært at finde originale biler fra starten af 1990’erne?

“Vi gik på jagt i foråret 2018 efter bilerne. Ambitionen var at finde samtlige 52 biler i god stand, og de helt rigtige modeller. Det lykkedes med velvilje fra rigtig mange bilsamlere, forhandlere og importører. Men 90’er-bilerne var absolut de sværeste at finde, da de endnu ikke er samlerobjekter, men bogstavelig talt er på vej til autoophuggeren. Ikke desto mindre står der meget fine eksemplarer af alle biler i udstillingen.”