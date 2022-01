Baggrund: 26 ud af 27 EU-lande giver tilskud til køb af elbil

Støtte til opladning

Det er essentielt for elbilerne, at der findes et tilstrækkeligt netværk af private og offentlige ladestationer.

Hvis en elbilkøber i Belgien kan bevise, at hun bruger grøn energi i hjemmet, er hun berettiget til et tilskud på op til € 1.500 til installation af en ladestander i eller i umiddelbar nærhed af hjemmet. Lignende tilskud findes i Østrig, Frankrig og Tyskland.

I Frankrig kan tilskuddet sættes op til €1.660 for en delt ladestander, og i Italien kan købere af elbiler søge om en refusion på op til € 2.000 (14.000 kr.) for at købe og installere ladestationer til elbiler (op til 22 kW) på private parkeringspladser – individuelt eller delt.

I Holland kan borgere i de fleste regioner blot anmode om gratis installation af en offentlig ladestation i nærheden af ​​deres hjem eller arbejdsplads. Når ladestationen er installeret, er adgangen til den gratis, og man betaler kun for den energi, der bruges til at oplade bilen. Dette lader til at være en effektiv tilgang, for i slutningen 2019 fandtes 26 pct. af alle ladestationer til elbiler i Europa i Holland.

Kilde: Aiways Automobile Europe GmbH