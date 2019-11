Til salg: Få fingrene i din egen partybus

Det er ikke hver dag, at der bliver sat en partybus til salg på DBA.dk. Men det er netop, hvad du nu har muligheden for at købe på brugtsitet. Det er 32-årige Kristian Møller fra Silkeborg, der har sat sit farverige og festglade køretøj til salg. En bus, han i 10 år havde drømt om at købe, fortæller han til DBA Guide.

Kristian havde i mange år kørt studenterkørsel, elskede en god fest og var god til at skabe den – og han havde længe drømt om at eje en partybus. Så da han for halvandet år siden fandt denne bus på DBA, slog han straks til og hentede den i Tyskland. Selvom han allerede havde 9 lastbiler, som han kørte studenterkørsel med:

"Man må ikke køre med polterabend eller andet i dem, da studenterbilerne kun er godkendt til at køre i den givne studenterperiode. Så partybussen var en gammel drøm for mig. Det skal være sådan, at hvis man gerne vil have en fest på hjul, ringer man til mig," siger han til DBA Guide.

Bussen er opbygget efter alle love og regler, har plads til 32 personer, og så er den lukket bagved, så chaufføren ikke kan se ind til festen og vice versa.

"Det betyder, at de virkelig HAR deres helt egen fest. Normalt kan man se ind til chaufføren," siger han til DBA Guide.

Men nu er den eksklusive partybus altså sat til salg.