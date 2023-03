Thomas måtte vente 30 år på at købe sin drømmebil

En rallyracer til hverdagsbrug

Frem til midten af 1980’erne bliver bilen brugt hårdt og hyppigt, indtil gearkassen bryder sammen under et løb. De to brødre må forslået trille bilen ind i deres lade uvidende om, at de aldrig får den ud at køre igen. I de efterfølgende år kører unge Thomas rundt på Sydsjælland og opsøger alt og alle, der roder med Mini.

“Jeg har en kammerat, som køber en Mini, da vi er 18 år gamle. Den begynder vi hurtigt at skrue på, og så finder jeg ud af, at der er noget, som hedder Cooper. Jeg køber min egen Mini i 1986 og begynder virkelig at interessere mig for Mini,” siger Thomas.

Han spørger alle om adresse og telefonnummer på andre Mini-entusiaster, og han begynder at købe dele – tilfældigvis fra en mand i Fensmark, som kender to brødre, Ole og Tommy, i Faxe Ladeplads. Thomas hører om den specielle Mini, og i 1988 ser han den for første gang.

“Den står stadig med nummerplader, men den har stået stille i fire år, for motor og gearkasse er gået i stykker”, siger Thomas. Bilen ser stadig tilforladelig ud, og inden i Thomas begynder en drøm at forme sig.

“På det tidspunkt havde jeg lært de specielle dele, der sad på den. Den havde et meget specielt topstykke, og den havde kørt race”.