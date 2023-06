Nyt eventyr i Europa

Hvis du ikke ved, hvad du skal se i weekenden, har vi på redaktionen et bud. The Grand Tour er nemlig tilbage med en ny roadtrip-serie, og denne gang tager de tværs gennem centraleuropa med nogle sjove stop på vejen.

Konceptet er, at de tager et roadtrip ingen havde tænkt på, i biler man slet ikke vil tage med på et roadtrip, hvis man skal tro Jeremy Clarkson.

Der må vi kun give ham ret, når det kommer til bilerne.

Clarkson har kastet sin kærlighed på en Mitsuoka Le-Seyde. Hvis du ikke kender den, så er du lovligt undskyldt. Det er en vanvittig skabning, der mest ligner en skæv fortolkning af Cruella de Vil's bil fra filmen 101 Dalmatiner.

Hammond har valgt Chevrolet SSR (Super Sport Roadster), som er en Chevrolet pickup-cabriolet. Mr. May stiller til start med en 75 år gammel amerikansk Crosley mikro-mini, som det indrømmes blev købt i fuldskab.