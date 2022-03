Den flyvende Tesla

Tesla’en ræser op af den stejle bakke i Los Angeles-kvarteret Echo Park. Det er svært at vurdere, hvor stærkt den kører, men formentlig for stærkt. Da den når toppen af bakken, fortsætter den bare op.

Den store, tunge elbil flyver udover den anden side af bakken, flere meter over jorden, inden den dykker og smadrer ned i asfalten, skraldespande og en parkeret bil.

Stuntet blev filmet af Youtuberen Alex Choi, der havde arrangeret et Tesla-træf samme aften. Ifølge Alex Choi vil ejeren af Model S’en vise ham bakken, hvor en anden Youtuber tidligere har taget et flyvehop i sin Tesla. Uden yderligere advarsel tager Tesla-ejeren tilløb og flyver op over bakken.

Det er tydeligt på videoen, at Tesla’en er totalskadet, men føreren af bilen er ifølge Alex Choi ok.

Du kan se det sindssyge stunt i videoen fra en lokal nyhedsstation i klippet herunder. Og i tilfælde af, at det ikke giver sig selv: Lad være med at prøve det her - ikke derhjemme og slet ikke på offentlig vej.