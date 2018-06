Tesla's "Superchargers" runder over 3.000 enheder

Siden Tesla installerede de første Superchargers i Norge tilbage i 2013, er antallet vokset støt. Hvor de fleste elbilsejere oplader derhjemme eller på arbejdet, mens bilen er parkeret, gør Tesla’s Supercharger, det nemmere at køre på langtur, da du kan “tanke” op langt hurtigere. Superchargerne er placeret ved hovedveje Europa, der forbinder de forskellige lande. Den gennemsnitlige opladningstid er 30 minutter, der svarer til ca. 270 kilometers rækkevidde, hvilket giver ejere nok tid til at strække benene og spise lidt, før de kører videre.

I dag er der over 400 lokationer i hele Europa med over 3.200 Superchargers, og dette tal fortsætter med at vokse. I det sidste år har Tesla, i gennemsnit, tilføjet over otte lokationer om måneden og åbner i gennemsnit 20 nye Superchargers om ugen. Det europæiske netværk startede med fem lande i 2013 og er vokset til 23 i 2018.

Netværket strækker sig nu fra Norge, Sverige, Finland og Skotland i Storbritannien til Spanien, Portugal, Italien og Kroatien i syd. Den seneste tilføjelse til Supercharger-netværket i Danmark er Haverslev, en lokation med otte Superchargers, der styrker ruten E45 mellem Hjørring og Randers i Jylland.