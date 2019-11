Tesla kåret til Årets Bil i Danmark 2020

”Tesla Model 3 er en naturlig vinder af Årets Bil i Danmark 2020. Det er en elbil, der på mange måder har revolutioneret bilverden, hvor Tesla har formået at lave en sjov og veludstyret elbil med lang rækkevidde, gode køreegenskaber og høj sikkerhed, som vi kender det fra Tesla,” siger FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen.

Bil Magasinet deltog med tre jurymedlemmer. Vores indtryk af kåringen kan du læse her.

Tesla Model fås fra 370.000 kroner. Siden den kom på det danske marked i februar, er der foreløbig solgt 1.800 biler, hvilket gør den til langt mest solgte elbil i Danmark i år.

Tesla kåret til Årets Bil i Norge 2020

Det er anden gang på bare to dage, at Tesla Model 3 opnår en flot kåring. Tirsdag blev den kåret som Årets Bil i Norge. Derudover er Tesla Model 3 også blandt de syv biler, der er gået i finalen til den europæiske Car of the Year 2020.

Årets Bil: Sådan stemmer jurymedlem Steen Bachmann fra Bil Magasinet

Årets Bil i Danmark kåres af foreningen Danske Motorjournalister. Nye modeller, der er til stede ved de to testdage på og omkring Jyllandsringen, og som er på markedet herhjemme det efterfølgende år, kan deltage i kåringen. Juryen består af godt 20 uafhængige motorjournalister fra diverse danske medier, der i det forløbne år hverken har arbejdet for bilimportører eller -forhandlere.