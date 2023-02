Tesla dominerer i iskold rækkeviddetest - Toyota og ny kineser skuffer

Tesla klarer kulden bedst

Tesla Model S med Dual Motor kørte længst i testen. Her tilbagelagde man 530 km, før bilen løb tør for strøm. Det betyder også, at Tesla’en nåede næst-tættest på den officielle opgivelse, som for den pågældende Model S er på 634 km - en afvigelse på 16 pct. Den mindste afvigelse stod Maxus Euniq 6 for. Den kørte 317 km ud af en officiel angivelse på 354 km.

Toyota bZ4X har i Bil Magasinet og andre steder fået drøje hug for forbruget og den reelle rækkevidde, og det var ikke meget bedre i NAF’s test. Her opnåede den forhjulstrukne bZ4X blot 323 km - en afvigelse på 36 pct. i forhold til den officielle angivelse på 503 km. Det er dog værd at nævne, at Toyota'en faktisk var ganske effektiv med den energi, den havde på batteriet. Den kørte 5,05 km/kWh, hvilket var bedre end de tilsvarende fx VW ID.5 og Nissan Ariya. Grunden til, at Toyota'en ikke opnår et bedre resultat er, at den kun har en nettokapacitet på 64 kWh, og den skal dermed have en enorm effektivitet for at opnå den officielle rækkevidde.

Også den enorme Hongqi ES-9, der er på vej til Danmark, skuffede. Her nåede man kun 303 km, inden batteriet var brugt op. Det er en afvigelse på 35 pct. i forhold til de opgivne 465 km.

Du kan se alle resultater hos FDM.