Rig på rekordtid: Tesla-boss er verdens 3. rigeste person

Tesla er på hitlisterne

S&P500 er et indeks, der måler på 500 af de største firmaer i den amerikanske børs. Og efter den 21. december får Tesla også lov at figurere på denne liste. Det er specielt, for Tesla springer ind som én af de største debutanter på listen, og kan kalde sig det sjettestørste firma fra dag ét.

Det er blandt andet sket på grund af et af optagelseskravene til listen. Man skal nemlig have haft konsistent profit igennem en 1-årig periode, for overhovedet at kvalificere. Det kunne Tesla så for første gang prale af at have opnået i sommeren 2020.