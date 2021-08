Tankstation lover lynladere på 100 stationer

Langs danske veje

Det bliver hele tiden lettere at finde en ladestander, der kan give din elbil et ordentligt skud strøm på kort tid. Nu har tankstationskæden Q8 meldt ud, at de henover de næste fem år vil etablere lynladere på samtlige bemandede tankstationer langs de danske veje - det drejer sig om godt og vel 100 stationer, oplyser Q8.

