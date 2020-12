Dansk firma bag ny teknologi: Tank din elbil på 2 minutter

Stor investering

Teknologien har eksisteret i et års tid, men nu lader det til, at eventyret får luft under vingerne, i form af en række imponerende investeringer. I alt har Blue World Technologies rejst over 47 millioner danske kroner i investeringer og det kommer til at tage den nye teknologi et stort skridt nærmere en kommercialisering af brændselscellen.

Det bliver et kæmpe skridt imod en grønnere fremtid for hele bilindustrien, hvis det lykkes at masseproducere den nye teknologi.

Infrastrukturen er allerede på plads, da methanol minder meget mere om benzin end brint eksempelvis gør, og man vil kunne omlægge tankstationer til også at håndtere methanol.