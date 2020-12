Svenskerne kører elgtest: Her er klassens klovne

Testens formål

Dobbelt undvigemanøvre bruges til at undersøge en bils styreegenskaber fra en sikkerhedsmæssig vinkel.

I korte træk er øvelsen to hurtige vognbaneskift, der er markeret med kegler. Rammes nogle af keglerne, er testen fejlet.

Én ting, der undersøges, er bilens højeste indgangshastighed, uden at ramme kegler. For at testen officielt kan 'bestås', skal indgangshastigheden være 70 km/t eller derover.

En anden ting, der også kommer til lys i testen, er hvordan bilen reagerer på en gennemsnitlig bilists panikreaktioner. Her skal bilen være forudsigelig og nem at styre igennem hele forløbet. Overstyring er et fy-ord til sådan en test, men hvis bilen understyrer for meget, er det heller ikke godt.