Svensker får KOLLOSAL fartbøde i Finland

Bøde af kollosal karakter

På mange punkter minder de nordiske lande om hinanden. I Finland har de dog for nyligt bevist, at de gerne går den ekstra mil for at bekæmpe vanvidsbilisme og få folk til at overholde færdselsloven.

Det amerikanske medie Jalopnik bragte nemlig for nyligt nyheden om, at en svensk mand havde modtaget en fartbøde på 130.000 dollars - svarende til lige omkring 900.000 danske kroner - da han overtrådte fartgrænsen på øen Åland, der ligger mellem Finland og Sverige. Manden fik derudover et kørselsforbud på 10 dage.

Til sammenligning ligger de danske bødetakster i et leje mellem 1.200-11.400 kroner, som vi tidligere har beskrevet, mens den gennemsnitlige dansker i 2021 tjente 42.532 kr. om måneden (før skat og inklusiv pension og personalegoder), hvilket svarer til 510.384 kr. om året, det skriver Alt.dk.