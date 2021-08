Supercar søndag er tilbage i Viborg

Efter næsten to års tørke med Supercar Sunday, er power-festen tilbage i Viborg. Det sker søndag den 29. august, hvor der er åbent for alle, der har lyst til at deltage i fælllesskabet fra 10-17. I år flytter Supercar Sunday Viborg til Tinghallens P-plads.

Supercar sunday i Viborg har hidtil fundet sted, i et samarbejde mellem ExPo Partner og Bil Magasinet. Expo Partner i Viborg stillede sin store P-plads til rådighed, og her var der fyldt med op imod 400 biler i 2019.

Bil Magasinet har arrangeret Supercar Sunday i København siden 2017, men i 18 og 19 blev det til et par større events i Jylland. Ikke mindst arrangementet hos Expo Partner i Viborg blev en stor succes, med flere tusinde entusiaster på dagen.

Efterfølgende blev der arbejdet på at skabe et større event over både lørdag og søndag i 2020, med udgangspunkt i Tinghallen i Viborg. De tanker blev udskudt på grund af conora, men nu er både Expo Partner, Bil Magasinet og Tinghallen klar, dog blot med et udendørs søndagsarrangement.

Som altid med Supercar Sunday, er alle, der mener, de har en superbil, velkomne til at parkere på P-pladsen, ligesom alle, der gerne vil se superbiler, er velkomne. Vi kan allerede nu love, at der bliver noget se på!

Det er gratis for alle. Peter Larsen kaffe sponserer kaffe, og der vil desuden være food trucks, hvor man kan købe anden mad og drikke.