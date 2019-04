Supercar Sunday åbner med V12-brag i Silkeborg

Der bliver med garanti flere V12'ere at tjekke ud, når Bil Magasinet skyder Supercar Sunday 2019 i gang søndag den 28. april fra kl. 11-13.

Supercar Sunday er Bil Magasinets uformelle møde mellem bilentusiaster der elsker superbiler. Det gælder både dem, der har en, og dem, der gerne vil opleve en tæt på, og i 2019 tager vi hul på sæsonen med et V12-knald på P-pladsen ved Jyllands-Ringen uden for Silkeborg (ikke på banen).

Som altid ved Bil Magasinets Supercar Sunday's er al deltagelse helt uformel og gratis.

Har du en sjov bil, så kig forbi med bilen. Det koster intet at deltage og man skal ikke melde sig til på forhånd. Men du er altid velkommen til at tilmelde dig vores facebook-event, så kan du blive opdateret.

Tilmeld dig hér

Det samme gælder, hvis du bare gerne vil opleve bilerne. Kig forbi. alle er velkomne.

For at sikre os, at der i hvert fald blive nogle superbiler at kigge på, holder vi sæsonens første Supercar Sunday i samarbejde med Silkeborg-bilforhandleren Lysdahl Simonsen, som lover at komme med et udvalg af biler fra udstillingen (tjek det aktuelle udvalg ud her), og forhandleren byder på en kop kaffe, hvis du tager din superbil med.