Mød den mest hårdkogte Audi R8 til dato

Udvendig er den blevet udstyret med en stor fastmonteret hækvinge, en stor bagdiffuser og fronten har fået små vinger på hver sin side af forkofangeren, som er inspireret af Audi R8 GT3-racerbilen.

Alle delene er udviklet i vindtunnel for at sikre maksimal performance. Det betyder at bilen leverer 150 kg downforce, hvilket er dobbelt så meget som en standard R8 Plus. Ved 330 km/t genererer det nye performance-kit 250 kg downforce – 100 kg mere end standard.

Undervognen er heller ikke helt standard, den er nemlig fuldt justerbar, hvilket også er inspireret af deres GT3-biler. Bremserne er selvfølgelig fremstillet i kulfiber og med specialudviklede bremsekloder, der kan tåle at blive brugt hårdt.

I kabinen er der blevet plads til et sæt skålsæder, som nok skal holde dig godt fastspændt i sving. Et sæt nye 20” letvægtsfælge sparer bilen for 8 kg.

Ejer du allerede en Audi R8, er det faktisk muligt at eftermontere flere af disse Performance-dele på din bil.