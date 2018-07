Maskulinitet med 250 km i timen

Vigtigt med overskud og energi

Selvom Kai Roger Bakken efterhånden er oppe i årene, er han ikke på vej på pension lige foreløbigt, og hans skema er tæt pakket. Det betyder også, at han ikke har tid til at træne så meget, som han ellers gerne ville. Derfor er han og resten af holdet blevet store fans af kosttilskuddet Maxulin®, som giver dem et ekstra boost i en travl og fysisk krævende hverdag. Undersøgelser viser nemlig, at kosttilskuddet Maxulin® er med til at booste energiniveauet og bidrager til en stærk krop. Læs mere om studierne og Maxulin® her.

“Vi føler, at vi får betydeligt mere overskud, efter vi er startet med Maxulin,” fortæller Kai Roger Bakken.

Og den rutinerede racerkører har brug for al den energi og overskud han kan finde, når han skal deltage i Gatebil til august. Det bliver spændende at se, om han igen kan trække en vindertitel hjem i sin Lotus Esprit.