Stort leasingfirma: Høje bilafgifter giver færre grønne biler på vejene

Bilafgifter hæmmer grøn omstilling

Hvad kan staten gøre for at accelerere den grønne omstilling af erhvervslivets biler?

"Helt overordnet, så er den værdibaserede afgift en stor hæmsko for den grønne omstilling. Alene det faktum at den lave afgift på elbiler kun bestemmes for to år ad gangen, skaber generelt stor usikkerhed i markedet og i særdeleshed hos erhvervslivet."

"På grund af den værdibaserede afgift er der kun en meget lille økonomisk fordel – hvis nogen – i at vælge plugin-hybrider både ud fra et firmabilsbruger- og virksomhedsperspektiv. Set med ALD Automotives øjne, så er det vigtigste staten kan gøre, at indføre en teknisk baseret afgift gældende for alle brændstofformer, men som tilgodeser de grønne biler permanent. Samtidigt skal der investeres signifikant i offentlige ladestationer."

Mikkel Sort peger også på, at muligheden for at få opstillet en hjemmelader bør fritages fra firmabilsbeskatningen. En standard hjemmelader fra f.eks. Clever ophængt i carporten koster ca. 10.000 kr. at installere (hvis den ikke følger med bilen), som i dag øger den månedlige firmabilbeskatning.

Det vil ifølge ALD også give mening at lempe beskatningsgrundlaget på grønne biler som det er tilfældet i Sverige.