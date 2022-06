Stor undersøgelse: Hvor grønne er elbiler EGENTLIG?

Fra vugge til grav

Elbiler udleder ingen CO2 ved kørsel, men det betyder ikke, at de ikke afsætter et klimaaftryk. En stor undersøgelse afdækker, hvor meget CO2 61 biler afgiver i løbet af hele deres levetid, og den viser, at der er meget lidt forskel på de “værste” elbiler og de “bedste” fossilbiler.

Undersøgelsen er foretaget af organisationen Green NCAP, som FDM er medlem af.

“Vugge-til-grav”-regnskabet indeholder udvinding af råstoffer, fremstilling af komponenter, produktion af selve bilen, skrotning og den samlede udledning fra el/brændstof over bilens levetid, som er sat til 240.000 km og 16 år.

Og undersøgelsen viser, at elbilen Ford Mach-e (med 70 kWh-batteri) udleder lige så meget CO2 pr. kilometer som en Skoda Octavia dieselbil.

”Elbiler er bagud på CO2-point, når de ruller ud fra fabrikken. Årsagen er bilernes batterier, som er klimatunge at producere. Derfor er det også vigtigt, at man ikke køber en elbil med et større batteri, end man har behov for. Jo større og tungere det er, jo længere tid går der, før en elbil indhenter benzin- og dieselbiler,” siger chefkonsulent i FDM Ilyas Dogru.