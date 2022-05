Stor undersøgelse af danskernes biler: Hvilket bilmærke har de mest tilfredse kunder?

Kia er højdespringer

Den årlige AutoIndex-undersøgelse måler danskernes tilfredshed med vores bil, forhandlere og værksted. Og i toppen af listen er der ikke meget nyt at fortælle. For 11. år i træk er det BMW, der topper listen foran Toyota og Volvo. I bunden af listen indfinder Mitsubishi og Dacia sig, mens især også Tesla får hug.

Det skriver FDM.

Højdespringerne er Kia og Fiat, og Fiat er for første gang siden 2014 ikke på sidstepladsen. Oplevelselsen af værkstederne har stor indflydelse på den samlede vurdering, og her kan det måske være overraskende, at bunden indtages af premiummærker som Mercedes og Audi sammen med blandt andre VW og Tesla. Tesla er også på sidstepladsen, når det kommer til oplevelsen af forhandleren.