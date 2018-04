Stor udstilling: Kom og se Årets Biler fra 1969 og til i dag

Fra oktober 2018 og et halvt år frem åbner dørene til udstillingen ”Familien Danmark på hjul - Årets Bil 1969-2019”.

To museer fra hver sin ende af landet - Viborg Museum og Forstadsmuseet i Hvidovre - står bag udstillingen, der fører gæsterne igennem 50 års danmarkshistorie fortalt via mere end 50 udstillede biler.

Hver af bilerne har været kåret som vindere af Årets Bil i Danmark i perioden 1969-2019. Det er første gang nogensinde, at hverdagsbiler danner rammen om en museumsudstilling i Danmark.

Bilentusiast fra Viborg står bag idéen

Det får ikke de to museumschefer, der står bag udstillingen, til at ryste på hænderne, for bilen er et fantastisk billede på samfundets udvikling:

”Familiebilens udvikling igennem 50 år afspejler samfundets udvikling. Netop derfor er bilerne perfekte som udstillingsobjekter til at formidle historien ud fra”, siger Brian Wiborg, museumschef på Viborg Museum, der er initiativtager til udstillingssamarbejdet.