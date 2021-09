Stor elbiludstilling kommer til København

29.-31. oktober får Danmark sin første store messe for elbiler, plug-in-hybridbiler og opladning, når eCarExpo holdes i Øksnehallen i København. Besøgende kan se eller prøvekøre op mod 50 forskellige elbiler og plug-in-hybridbiler.

eCarExpo er Nordens største messe for elbiler, plug-in-hybridbiler og opladning. Den har tidligere fundet sted i Göteborg og Stockholm, men i år finder den sted i København.

Som hidtil er tanken med eCarExpo, at messen skal være et samlingspunkt for elbil-branche og forbrugere med fokus på elbiler, plug-in-hybridbiler og opladning. Messen vil vise, at elbiler og plug-in-hybridbiler er for både almindelige bilister og bilentusiaster, med fokus på både bæredygtighed, god økonomi og køreglæde.

Prøve en elbil

Messen adskiller sig fra andre biludstillinger ved, at prøveture i de udstillede biler er en del af konceptet. Turene starter og slutter foran Øksnehallen, hvor ladeoperatører som E.ON, Clever, ChargeAmps og PowerFuel har opsat ladestandere, som demonstreres i samme anledning.

Og alle de fleste af store spillere på det danske elbilmarked er klar. Det gælder KIA, Hyundai, Tesla, Polestar, Mercedes-Benz, BMW, MINI, Renault, Dacia, Fiat, Jeep, MG, Aiways, Jaguar og Land Rover.

”Senest var der over 100 udstillere og 14.500 besøgende i løbet af tre dage i Stockholm i februar 2020. Nu er det Danmarks tur, og vi er stolte af, at det er med FDM og Region Hovedstaden som hovedsponsorer”, siger Camilla Messer Thomsen, projektleder og talsperson for eCarExpo Danmark.

Trafikminister Benny Engelbrecht åbner messen, som gøres ”landsdækkende” med et nyt virtuelt koncept.