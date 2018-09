Støt borgerforslag: Fast registreringsafgift på veteranbiler

Borgerforslag:

Afskaf den nuværende veteranbilsafgift og indfør i stedet en flad afgift på kr. 16.500 per veteranbil, ældre end 35 år fra 1. reg. dato.

Det kan ikke blive mere simpelt, alle på motorkontoret kan i praksis ekspedere sagen hurtigt og effektivt og modtage betaling via dankort med det samme, og det er en fair løsning for veteranbilejerne og for staten.

Det vil være udgiftsneutralt på papiret i tal, men réelt være en klar besparelse på medarbejder ressourcer i SKAT anvendt på vurderinger og lange sagsbehandlingstider, og hvor man alligevel må lave en omvurdering på op imod halvdelen af alle sager som SKAT ”taber”.

Systemet som det er i dag giver ingen mening, og jeg tror at det samtidig ville give SKAT et image boost blandt befolkningen, at udvise handlekraft ved at ændre et system som i dag frustrerer både medarbejdere i SKAT og veteranbilejerne.

Disse frigivne medarbejder ressourcer kan med stor fordel allokeres til andet mere meningsfuldt arbejde andet steds i SKAT.

Politisk vil det at bibeholde en reg. afgift på veteranbiler være i tråd med /på linje med resten af det almindelige afgiftssystem på biler i Danmark som vi kender det i dag.

Jeg håber at finde opbakning for mine betragtninger/forslag, idet vi behøver en snarlig løsning, efter års ørkenvandring, på en lov som i dag ikke virker efter den oprindelige hensigt og kun bliver mere og mere ”skæv” for hver dag der går.

På forhånd tak.

Tommi Raalind