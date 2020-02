Nu kan du få endnu flere kontanter, hvis du skrotter din gamle dieselbil

Står du og skal skrotte din gamle dieselbil, er det med at spidse ører. Nu er der nemlig en øget gevinst at hente. Men kun hvis din gamle dieselbil er fra før 2006. Mellem 24. februar og 31. marts bliver skrotpræmien nemlig midlertidigt hævet fra 2.200 kr. til 5.000 kr.

Trods den øgede præmie for at vinke farvel til sin gamle dieselbil, mener AutoBranchen Danmark, at der stadig er langt igen en grøn omstilling af den danske bilpark. Adm. direktør for AutoBranchen Danmark, Gitte Seeberg, udtaler, at det er en god idé at hæve skrotpræmien, men at 5.000 kr er alt for lidt.

”Skrotpræmien bør gøres permanent, og puljebeløbet bør gøres markant større. Den nye ordning rummer blot 26 mio. kr. I starten af 2019 øremærkede man 67 mio. til en lignende ordning, der hurtigt blev udtømt. En grøn omstilling af vores bilpark kræver gevinster i begge ender for forbrugerne. Både når de køber en grønnere bil, men også når de vælger at sende den gamle og udtjente bil til skrot”, skriver Gitte Seeberg i en pressemeddelelse.