Stilfuld stationcar: Peugeot løfter sløret for ny 508 SW

Føreren befinder i samme flotte kabine som i en almindelig 508’er. Ligesom den nye 508 sedan er den nye 508 SW udstyret med den nyeste generation af Peugeot i-Cockpit. Det består af et kompakt rat, en stor 10” HD kapacitiv touchskærm og et 12.3” digitalt display, der har mulighed for seks forskellige indstillinger.

Den centrale touchskærm er integreret i instrumentbordet i samme højde som head-up displayet. I laveste udstyrsniveau får du en 8” touchskærm, mens den er 10” fra Allure-udstyrsniveau. Touchskærmen er akkompagneret af syv knapper, der giver direkte adgang til essentielle funktioner som radio, aircondition, navigation, indstillinger, telefon og apps.

Forsæderne kan fås med et multipunkt-massage system med otte pneumatiske kamre og fem forskellige massageprogrammer. Der er herudover rig mulighed for at vælge forskelligt indtræk, bl.a. Alcantara eller Nappa læder.