1.400 vejarbejder på Autobahn: Sådan dribler du uden om de værste køer

”Skal man på kør selv-ferie i Europa, må man indstille sig på længere rejsetid. Tager man sine forholdsregler, kan man dog minimere risikoen for at sidde fast. For eksempel ved at køre om natten, hvis det er muligt, eller midt på ugen. Og så skal man helt undgå de store byer som Berlin, München og især Hamborg, i myldretiden. I Hamborg kan flere vejarbejder omkring Elbtunnellen drille bilisterne,” siger indholdsredaktør på FDM.dk, Karsten Meyland Lemche.

Trafikken ventes at toppe fra midt i juli, hvor især lørdage, som er skiftedag på mange feriedestinationer, kan være slem. Det gælder ikke bare i Tyskland, men også Karawanken-tunnellen mellem Østrig og Slovenien, som mange tager på vejen til Kroatien, og Brennerpasset mellem Østrig og Italien, kan være flaskehalse.

Af samme årsag vil frakørsler på motorvej A12 mellem Kufstein og Innsbruck i Østrig være lukket i weekenden frem til midt i september. Det er for at forhindre, at ferietrafikken søger ud på de mindre veje i tilfælde af kødannelser.

Undgå Brenner-passet på lørdage

”Hvis det er muligt, bør man undgå at ramme disse strækninger på lørdage i juli og den første del af august, hvor trafikken har det med helt at gå i stå,” siger Karsten Meyland Lemche, og tilføjer:

”Derudover bør man løbende orientere sig om trafiksituationen. Det kan være via radio eller GPS med trafikmeldinger eller ved brug af Google Maps, der selv foreslår alternative ruter, hvis trafikken sander til. FDM opdaterer også sommeren igennem sin køprognose hver uge.”

Også den periodevise grænsekontrol rundt om i Europa kan give ventetid. Det gælder især de to store sydlige grænseovergange mellem Tyskland og Østrig, Kiefersfelden (Kufstein-Rosenheim A93) og Walserberg (Salzburg-München A8)