Start forsommeren i den imponerende SUV Opel Grandland X

Uanset om kør-selv-ferien går gennem Danmark eller via den tyske autobahn, er det rarest, når man kan nyde turen undervejs. I Opels Grandland X skal du hverken være nervøs for at sidde dårligt, frygte for sikkerheden eller gå på kompromis med køreegenskaberne.

Vi har at gøre med en testvindende bil, der af Bil Magasinet blev kåret som den bedste SUV til hverdagen blandt fem andre modeller fra bl.a. Peugeot og Skoda. I Grandland X kan du sætte dig godt til rette i en bil med masser af plads, der er perfekt til ture med hele familien. De ergonomiske forsæder er certificeret af et tysk videnscenter for sund ergonomi og sikrer, at du altid har en afslappet siddeposition.

Samtidig sidder man højt, så alle – og især føreren – har et godt udsyn og kan nyde udsigten ud over de danske kornmarker eller eksempelvis Alperne. Og skal man virkelig nyde køreeventyret i fulde drag, er der mulighed for at få bilen med panoramatag, så du føler dig som centrum for de smukke omgivelser.