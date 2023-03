Nyt koreansk bilmærke i Danmark inden sommerferien

Det koreanske bilmærke Ssangyong havde en kort men bemærkelsesværdig karriere i Danmark i midten af 00’erne. Bilerne var primært firehjulstrækkere bygget på gammeldags chassis-ramme, men den store 7-personers Rodius, der måtte lide med prædikat af, at være en grim bil, fik også en vis udbredelse.

Fra 2016 forsøgte mærket og den danske importør under Nic. Christiansen gruppen sig igen i Danmark med den lille SUV Tivoli, som fik navneforbud af forlystelseshaven, og endte med at komme til at hedde Luvi i Danmark. Flere andre modeller skulle være fulgt efter, men det skete aldrig, og den danske importør gav op i 2019.