Spot buschaufføren i Gulddrengs nye video

Gulddreng blev Danmarksberømt med en stribe pophits i 2016 og 17. Han optrådte altid med guld og solbriller, hvilket viste sig at være en del af en påtaget rolle, som han selv tog livet af i slutningen af 2017, hvor han sprang ud - som sig selv: Malte Ebert.

Det skete i efteråret 2017, hvor Malte Ebert fik et mindre hit "Rather be".

Nu er han klar med et nyt nummer,"Loyal". Nummeret er netop lanceret med tilhørende historie-fortællende video, hvor Nikolaj Lie Kaas stopper musikken. Efterfølgende tager Malte Ebert bussen (ved 3.04 i videoen), og den bus føres af en nok så kendt buschauffør.

Tjek det ud Maltes video herunder.