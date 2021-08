Sporty coupé til under 80.000 kr.: Her er 3 fede eksemplarer!

Coupé Fiat udkom i 1993, efter megen overvejelse på designfronten. Pininfarina gav et bud, men Fiat var vildest med Chris Bangles idé, og derfor ser Coupé ud, som den gør i dag. Dengang var der to motormuligheder: 4-cylindret, med eller uden turbo. I 1996 byggede Fiat en 5-cylindret ned i motorrummet, også i både turbo- og suge-varianter.

Eksemplaret her er den gyldne mellemvej: Turbolader på en 2,0-liters 4-cylindret betyder, at coupéen i 1995 skubbede hele 190 hk ud til forhjulene, og nåede 100 km/t på 7,5 sekunder. 26 år og 168.000 km efter tør vi ikke garantere de tal, men under alle omstændigheder er den ikke humorforladt.