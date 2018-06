Sportscar Event slår ny rekord!

Sportscar Event har efterhånden en del år på bagen og de fortsætter med at imponere. Inden 2018-sæsonen startede havde Sportscar Event i løbet af de seneste seks år kørt i alt 19,7 mio. kr. ind.

Allerede da sportsvogns-kørerne inviterede til asfaltbal på FDM Sjællandsringen for to uger siden, blev 20 mio. kr. passeret – med kørslen lørdag på anlægget nord for Silkeborg er det samlede beløb nu i alt på 22,6 mio. kr.

Pengene doneres først og fremmest til Børnecancerfonden, dernæst til Lukashuset, der er et hospice for børn.

”Vi er ovenud lykkelige og stolte af dagens resultat – det er helt fantastisk. For det betyder, at vi virkelig kan gøre en større forskel, når det gælder kræft. For det kræver økonomi – men når vi står sammen med f.eks. Sportscar Event kan vi gøre en større forskel.” fortæller Marianne Bentzon, direktør for Børnecancerfonden.