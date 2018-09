Sportscar Event på vej mod tre mio. kr.

Hovedpersonen på fire hjul er en mørkegrøn Ford GT.

”Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme til Fyn med den nye bil nummer et til Sportscar Event! Jeg er stolt over at være ”forfremmet” til at blive hovedbilen. At trykke på startknappen og få det første glade ansigt med ud at køre på HCA – ikke mindst på grund af den ekstraordinær ”langside”, der jo er lufthavnens startbane.”

Ture fra 200 kr.

Men Sportscar Event Fyn har også en række andre biler, der slet ikke koster 1.600 kr. som en tur med Jason koster. Et eksempel på megen fart til en helt anden pris er den nye Honda NSX, der er en hybridbil, med en samlet systemydelse på 581 hk. Den kan du komme ud og køre for 1.000 kr. Der er også noget for amerikaner-elskerne, i form af en Camaro ZL1 med V8’er og 650 hk. Her koster en tur til 800 kr. Det er også muligt at få en fantastisk oplevelse i en Mazda MX-5 Cup-racer, der koster 200 kr. for en tur. Det er nok uden sammenligning her, at du får den sjoveste oplevelse for pengene. Det var faktisk også netop Mazda’en, der trak en af de største køer, sidst Sportscar Event var ude at køre.