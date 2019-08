Tre helt specielle biler til Sportscar Event i Odense

Lille idé. Stor effekt. Og meget stort resultat: I løbet af de sidste fem år er der doneret 11 mio. kr.

"Indtil nu har vi i år kørt 2,3 mio. kr. ind," oplyser Morten Dons, "vi håber med ”en søndag på lufthavnen,” at kunne nå de tre mio. kr."

Blandt kørerne på HCA Raceway er en håndfuld af hjemmebanekørere. Fire mænd og en kvinde, der ser dette her som den perfekte win-win. Hør hvad en af kørerne, Thomas M. Larsen fortæller:

Vi gør det for børnene

"Inden en tur spørger jeg altid kunden: ”Er du klar? Godt. Let’s go!” Og alle siger tusinde tak for turen. Men i virkeligheden er det jo os, der takker alle dem, der køber en tur. Tak fordi de bruger en dag på at komme ud og have det sjovt sammen med os og samtidig med, at de støtter det gode formål. Og når alt kommer til alt: Vi gør jo dette her for børnene og bl.a. Børnecancerfonden.”

For de seriøst nørdede bilkendere kommer et lille trekløver af de helt særlige. Der hvor en ”almindelig” Ferrari ikke er nok. De tre kommer fra Italien og Japan; tradition og hypertech.